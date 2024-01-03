Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула з російського полону понад 200 бійців та цивільних українців. Відповідний ролик глава держави опублікував у соцмережах.

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"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь", – написав президент.

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що Україні вже вдалося повернути додому 2828 українських воїнів. Це 49 обмін військовополоненими, під час якого змогли повернути 230 людей.

За його словами, далі на повернених українців чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.

Омбудсмен наголосив, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян і продовжує працювати заради цього.

Вчора Лубінець заявляв, що Росія нібито не погоджується на обмін військовополоненими, звинувачуючи в цьому Україну і розповсюджуючи серед родичів полонених пропагандистські "вкиди". Він зазначив, що росіяни роблять це навмисно, щоб розколоти українське суспільство.

У Коордштабі уточнили, що вдалось повернути: 130 представників ЗСУ, серед них ТрО – 14, ВМС – 14; 55 нацгвардійців; 38 прикордонників; одного поліціянта; шість цивільних.

Серед повернутих були ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, а також ті, які вважалися зниклими безвісти.

Там додали, що цей обмін став найбільшим за кількістю повернутих оборонців від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець

28 листопада 2023 року представник Коордштабу сказав, що Росія призупинила обмін полоненими з метою вплинути на українське суспільство.

Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїни.

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