Українців попередили, що Росія готує хвилю дезінформації про обмін полоненими

Координаційний штаб заявив, що РФ хоче перекласти на Україну відповідальність за те, що полонених більше не обмінюють

Родичі полонених захисників Азовсталі (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що Росія готує хвилю дезінформації про причини припинення обмінів, які не відбуваються з кінця літа 2023 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють", – йдеться в повідомленні.

Кампанія буде спрямована на родичів полонених та зниклих безвісти.

Координаційний штаб нагадав, що раніше вдавалося щомісяця повертати додому до 300 військових, і відтоді в позиції Україні нічого не змінилося, а Росії просто не важливі її полонені, тому вона блокує обміни.

"Україна і Координаційний штаб щодня працюють над поверненням усіх наших оборонців та пошуком зниклих безвісти. Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин, лише повертаючи додому наших захисників та захисниць", – йдеться в повідомленні.