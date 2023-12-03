Українців попередили, що Росія готує хвилю дезінформації про обмін полоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що Росія готує хвилю дезінформації про причини припинення обмінів, які не відбуваються з кінця літа 2023 року.
"З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють", – йдеться в повідомленні.
Кампанія буде спрямована на родичів полонених та зниклих безвісти.
Координаційний штаб нагадав, що раніше вдавалося щомісяця повертати додому до 300 військових, і відтоді в позиції Україні нічого не змінилося, а Росії просто не важливі її полонені, тому вона блокує обміни.
"Україна і Координаційний штаб щодня працюють над поверненням усіх наших оборонців та пошуком зниклих безвісти. Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин, лише повертаючи додому наших захисників та захисниць", – йдеться в повідомленні.
- 28 листопада представник Коордштабу сказав, що Росія призупинила обмін полоненими з метою вплинути на українське суспільство.
- Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїни.