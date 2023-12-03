Украинцев предупредили, что Россия готовит волну дезинформации об обмене пленными
Координационный штаб по обращению с военнопленными предупредил, что Россия готовит волну дезинформации о причинах прекращения обменов, которые не происходят с конца лета 2023 года.
"С целью оправдать свое бездействие российская сторона готовит обвинения против Украины. В частности, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся поставить в вину завышение требований по формуле обмена и намерение вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в том числе тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость", – говорится в сообщении.
Кампания будет направлена на родственников пленных и пропавших без вести.
Координационный штаб напомнил, что раньше удавалось ежемесячно возвращать домой до 300 военных, и с тех пор в позиции Украины ничего не изменилось, а России просто не важны ее пленные, поэтому она блокирует обмены.
"Украина и Координационный штаб ежедневно работают над возвращением всех наших защитников и поиском пропавших без вести. Переговорный процесс с противоположной стороной продолжается. Мы готовы передавать российских военнопленных в их семьи, только возвращая домой наших защитников и защитниц", — говорится в сообщении.
- 28 ноября представитель Коордштаба сказал, что Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество.
- В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.