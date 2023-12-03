Украинцев предупредили, что Россия готовит волну дезинформации об обмене пленными

Координационный штаб заявил, что РФ хочет переложить на Украину ответственность за то, что пленных больше не обменивают

Родственники пленных защитников Азовстали (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Координационный штаб по обращению с военнопленными предупредил, что Россия готовит волну дезинформации о причинах прекращения обменов, которые не происходят с конца лета 2023 года.

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"С целью оправдать свое бездействие российская сторона готовит обвинения против Украины. В частности, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся поставить в вину завышение требований по формуле обмена и намерение вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в том числе тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость", – говорится в сообщении.

Кампания будет направлена на родственников пленных и пропавших без вести.

Координационный штаб напомнил, что раньше удавалось ежемесячно возвращать домой до 300 военных, и с тех пор в позиции Украины ничего не изменилось, а России просто не важны ее пленные, поэтому она блокирует обмены.

"Украина и Координационный штаб ежедневно работают над возвращением всех наших защитников и поиском пропавших без вести. Переговорный процесс с противоположной стороной продолжается. Мы готовы передавать российских военнопленных в их семьи, только возвращая домой наших защитников и защитниц", — говорится в сообщении.