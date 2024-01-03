Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула из российского плена более 200 бойцов и украинцев. Соответствующий ролик глава государства опубликовал в соцсетях.

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"Наши – дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь", – написал президент.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что Украине уже удалось вернуть домой 2828 украинских воинов. Это 49-й обмен военнопленными, во время которого смогли вернуть 230 людей.

По его словам, дальше возвращенных украинцев ждет медицинское обследование, помощь с восстановлением документов, карт и реабилитация.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина стремится вернуть всех своих граждан и продолжает работать ради этого.

Вчера Лубинец заявлял, что Россия якобы не соглашается на обмен военнопленными, обвиняя в этом Украину и распространяя среди родственников пленных пропагандистские "вбросы". Он отметил, что россияне делают это намеренно, чтобы расколоть украинское общество.

Фото: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец

28 ноября 2023 г. представитель Коордштаба сказал, что Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество.

В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

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