Росія не хоче обмінюватися військовополоненими, намагається розколоти Україну – омбудсмен

За його словами, для родичів військовополонених постійно "вкидують", що їм нібито потрібно тиснути на Україну в питаннях, які стосуються обмінів

Дмитро Лубінець (Скриншот)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не погоджується на обмін військовополоненими, звинувачуючи в цьому Україну. Він закликав родичів українських військовополонених не довіряти російським пропагандистським "вкидам".

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"Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України", – заявив Лубінець.

За його словами, для родичів постійно "вкидують", що їм нібито потрібно тиснути на Україну в питаннях, які стосуються обмінів.

Омбудсмен зазначив, що росіяни роблять це навмисно, щоб розколоти українське суспільство.

"Закликаю близьких оборонців бути обачними й аналізувати все з холодною головою. Особливо в соціальних мережах. Розумію, що часом це буває складно", – резюмував Лубінець.

28 листопада 2023 року представник Коордштабу сказав, що Росія призупинила обмін полоненими з метою вплинути на українське суспільство.

Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїни.

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