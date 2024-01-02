Россия не хочет обмениваться военнопленными, пытается расколоть Украину – омбудсмен

По его словам, для родственников военнопленных постоянно "вбрасывают", что им якобы нужно давить на Украину в вопросах, касающихся обменов

Дмитрий Лубинец (Скриншот)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не соглашается на обмен военнопленными, обвиняя в этом Украину. Он призвал родственников украинских военнопленных не доверять российским пропагандистским "вбросам".

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"Агрессор делает информационные пропагандистские кампании. В первую очередь они направлены на наиболее уязвимую категорию граждан – родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины", – заявил Лубинец.

По его словам, для родственников постоянно "вбрасывают", что им якобы нужно давить на Украину в вопросах, касающихся обменов.

Омбудсмен отметил, что россияне делают это намеренно, чтобы расколоть украинское общество.

"Призываю близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой. Особенно в социальных сетях. Понимаю, что порой это бывает сложно", – резюмировал Лубинец.

28 ноября 2023 года представитель Коордштаба сказал, что Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество.

В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

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