Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що сьогоднішній обмін військовополоненими був складним, але Україні вдалося повернути 230 воїнів та цивільних. За його словами, в цьому їй допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

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"Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити", – заявив очільник української розвідки.

Буданов додав, що серед повернених є бойовий медик, а також захисники з острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанції, які були захоплені ще в перші дні повномасштабної війни.

Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону додав, що звільнені українські бійці за допомогою Коордштабу вже дзвонять своїм рідним. За його словами, протягом кількох тижнів у них буде постізоляційний період, за який їх оглянуть медики та нададуть необхідну допомогу.

Він заявив, що Україна готова використовувати різноманітні інструменти для повернення інших українських військовополонених. За його словами, ці інструменти можуть бути "найбільш несподіваними та креативними".

Про це під час вечірнього відеозвернення сказав і президент Володимир Зеленський. За його словами, в обмінах була довга пауза, але в переговорах щодо обмінів її не було.

"Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, щоб повернути усіх наших", – заявив він.

3 січня відбувся найбільший обмін військовополоненими, під час якого Україна змогла повернути 230 військових та цивільних.

У Коордштабі уточнили, що вдалося повернути: 130 представників ЗСУ, серед них ТрО – 14, ВМС – 14; 55 нацгвардійців; 38 прикордонників; одного поліціянта; шість цивільних.

Серед повернутих були ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, а також ті, які вважалися зниклими безвісти.

Загалом Україні вдалося повернути додому 2828 воїнів.

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