Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сегодняшний обмен военнопленными был сложным, но Украине удалось вернуть 230 воинов и гражданских. По его словам, в этом ей помогли Объединенные Арабские Эмираты.

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"Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать", - заявил глава украинской разведки.

Буданов добавил, что среди возвращенных есть боевой медик, а также защитники с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции, захваченные еще в первые дни полномасштабной войны.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона добавил, что уволенные украинские бойцы с помощью Коордштаба уже звонят своим родным. По его словам, в течение нескольких недель у них будет постизоляционный период, за который их осмотрят медики и окажут необходимую помощь.

Он заявил, что Украина готова использовать всевозможные инструменты для возвращения других украинских военнопленных. По его словам, эти инструменты могут быть "наиболее неожиданными и креативными".

Об этом во время вечернего видеообращения сказал и президент Владимир Зеленский. По его словам, в обменах была длинная пауза, но в переговорах по обменам ее не было.

"Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть всех наших", - заявил он.

3 января произошел наибольший обмен военнопленными, в ходе которого Украина смогла вернуть 230 военных и гражданских.

В Коордштабе уточнили, что удалось вернуть: 130 представителей ВСУ, среди них ТРО – 14, ВМС – 14; 55 нацгвардейцев; 38 пограничников; одного полицейского; шесть гражданских.

Среди возвращенных были те, кто имел официальный статус военнопленного, а также считавшиеся пропавшими без вести.

В целом Украине удалось вернуть домой 2828 воинов.

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