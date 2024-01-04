"Редіс": Нуль "азовців" повернулись з полону під час найбільшого обміну

Прокопенко нагадав, що до захисників Маріуполя з "Азову" у російському полоні найжорстокіше ставлення

Денис Прокопенко (Фото: пресслужба "Азову")

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що під час наймасштабнішого обміну полоненими 3 січня до України не повернулось жодного "азовця", що боронив Азовсталь у Маріуполі.

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"0". Саме стільки бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які стояли в авангарді Сил оборони України в боях за Маріуполь, повернулись сьогодні з полону під час найбільшого обміну з моменту повномасштабного вторгнення", – заявив Прокопенко.

Він наголосив, що "Азов" радіє за кожного українського військовослужбовця, якого вдалося обміняти, і вітає кожну сімʼю, до якої повернуться звільнені воїни, і вони зможуть їх обійняти, але понад 900 родин захисників, котрі 86 діб билися в оточеному окупантами Маріуполі з мінімальною кількістю боєприпасів, їжі та медикаментів, сьогодні не зможуть цього зробити.

"Понад 900 бійців, на чиїх плечах лежала оборона півмільйонного міста, з яких більше половини отримали поранення, і до яких у полоні найжорсткіше ставлення, – забуті та досі в руках ворога", – заявив "Редіс".

Президент Володимир Зеленський, повідомляючи про обмін полоненими, зазначав, що серед звільнених є ті, хто боронили Маріуполь та Азовсталь, але не уточнив бригаду. Крім "Азову", на Азовсталі також билися морпіхи, прикордонники та інші формування.

3 січня відбувся 49-й від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023-го.

В процедурі допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

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