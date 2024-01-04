"Редис": Ноль "азовцев" вернулись из плена во время наибольшего обмена

Прокопенко напомнил, что к защитникам Мариуполя из "Азова" в российском плену самое жестокое отношение

Денис Прокопенко (Фото: пресс-служба "Азова")

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что во время самого масштабного обмена пленными 3 января в Украину не вернулось ни одного "азовца", защищавшего Азовсталь в Мариуполе.

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"0". Именно столько бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, стоявших в авангарде Сил обороны Украины в боях за Мариуполь, вернулись сегодня из плена во время наибольшего обмена с момента полномасштабного вторжения ", – заявил Прокопенко.

Он отметил, что "Азов" радуется каждому украинскому военнослужащему, которого удалось обменять, и приветствует каждую семью, в которую вернутся освобожденные воины, и они смогут их обнять, но более 900 семей защитников, которые 86 суток сражались в окруженном оккупантами Мариуполе с минимальной количеством боеприпасов, еды и медикаментов, сегодня не смогут этого сделать.

"Более 900 бойцов, на чьих плечах лежала оборона полумиллионного города, из которых более половины получили ранения, и к которым в плену самое жестокое отношение, – забыты до сих пор в руках врага", – заявил "Редис".

Президент Владимир Зеленский, сообщая об обмене пленными, отмечал, что среди освобожденных есть те, кто защищал Мариуполь и Азовсталь, но не уточнил бригаду. Кроме "Азова", на Азовстали также сражались морпехи, пограничники и другие формирования.

3 января состоялся 49-й с начала полномасштабной войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, и он состоялся впервые с августа 2023 года.

В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты.

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