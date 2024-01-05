Буданов про жодного "азовця" серед звільнених 3 січня: Росія грає на цій тематиці

Коментуючи як питання "азовців", так і тривалу паузу в обмінах полоненими, Буданов нагадав про відкриту війну – "ніхто нікому нічого не винен"

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Росія "грає" на темі полонених бійців "Азова", розуміючи, що це питання є болісним для українців, і сподіваючись на дестабілізацію. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, коментуючи те, що в рамках обміну полоненими 3 січня не було звільнено жодного полоненого "азовця".

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"Росія веде свою звичну гру. Вона намагається розіграти карту соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азова". Тому що натягнуте дуже сильно це питання в суспільстві і сприймається дуже болісно. Вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь по дестабілізації нашої країни", – сказав Буданов.

Він наголосив, що навіть командирів "Азову" було повернуто до України, хоча всі вважали це нереальним. Запевнив, що "з часом будуть витягнуті усі".

Коментуючи як питання "азовців", так і тривалу паузу в обмінах полоненими, Буданов нагадав, що Україна перебуває у стані відкритої війни з РФ.

"Ніхто нам нічого не винен – ні вони нам, ні ми їм. Вдається – ми це робимо. Це титанічні зусилля. Для вирішення цих проблем докладаються всі наявні у нас спроможності, абсолютно всі. Так само ми не нехтуємо допомогою іноземних колег", – сказав він.

3 січня відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року.

У процедурі допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

З полону вдалося звільнити, зокрема, й захисників Азовсталі, проте "азовців" серед них не було.

РФ намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

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