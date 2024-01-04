Омбудсмен про звільнених полонених: Багато втрачених кілограмів, тортури, всім потрібна допомога

Дмитро Лубінець (Фото: Ukrinform)

Звільнені в межах наймасштабнішого з початку великої війни обміну полоненими українські воїни за час перебування у полоні РФ втратили вагу і потребують медичної та психологічної допомоги. Про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Якщо говорити про фізичний стан, то вони почувають себе вкрай негативно. Я вчора спілкувався з багатьма хлопцями – зафіксував, що всі вони втратили багато кілограмів, і що, на мій погляд, до них застосовувались тортури", – сказав омбудсмен.

На думку Лубінця, "абсолютно всі" звільнені українські полонені потребують медичної допомоги й подальшої реабілітації – як медичної, так і психологічної.

Що ж стосується психологічного стану звільнених, за словами Лубінця, "тут все набагато краще – хлопців, як і дівчат, росіяни не зламали, хоч і намагались".

Він нагадав, що вчора вже розповідав про метод психологічного тиску, застосований окупантами, – одного з українських військовополонених росіяни декілька разів вивозили нібито на обмін, але повертали назад, говорячи, що "Україна від нього відмовилась".