Омбудсмен об освобожденных пленных: Много потерянных килограммов, пытки, всем нужна помощь
Освобожденные в рамках самого масштабного с начала большой войны обмена пленными украинские воины за время пребывания в плену РФ потеряли вес и нуждаются в медицинской и психологической помощи. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Если говорить о физическом состоянии, то они чувствуют себя крайне негативно. Я вчера общался со многими ребятами – зафиксировал, что все они потеряли много килограммов, и что, на мой взгляд, к ним применялись пытки", – сказал омбудсмен.
По мнению Лубинца, "совершенно все" освобожденные украинские пленные нуждаются в медицинской помощи и последующей реабилитации – как медицинской, так и психологической.
Что же касается психологического состояния освобожденных, по словам Лубинца, "здесь все гораздо лучше – парней, как и девушек, россияне не сломали, хоть и пытались".
Он напомнил, что вчера уже рассказывал о методе психологического давления, примененном оккупантами, – одного из украинских военнопленных россияне несколько раз вывозили якобы на обмен, но возвращали обратно, говоря, что "Украина от него отказалась".
- 3 января состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, и он состоялся впервые с августа 2023 года.
- В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты.
- Из плена удалось освободить в том числе и защитников Азовстали, однако "азовцев" среди них не было.