Омбудсмен об освобожденных пленных: Много потерянных килограммов, пытки, всем нужна помощь

По мнению Лубинца, "совершенно все" освобожденные украинские пленные нуждаются в медицинской помощи и последующей реабилитации

Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)

Освобожденные в рамках самого масштабного с начала большой войны обмена пленными украинские воины за время пребывания в плену РФ потеряли вес и нуждаются в медицинской и психологической помощи. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Если говорить о физическом состоянии, то они чувствуют себя крайне негативно. Я вчера общался со многими ребятами – зафиксировал, что все они потеряли много килограммов, и что, на мой взгляд, к ним применялись пытки", – сказал омбудсмен.

По мнению Лубинца, "совершенно все" освобожденные украинские пленные нуждаются в медицинской помощи и последующей реабилитации – как медицинской, так и психологической.

Что же касается психологического состояния освобожденных, по словам Лубинца, "здесь все гораздо лучше – парней, как и девушек, россияне не сломали, хоть и пытались".

Он напомнил, что вчера уже рассказывал о методе психологического давления, примененном оккупантами, – одного из украинских военнопленных россияне несколько раз вывозили якобы на обмен, но возвращали обратно, говоря, что "Украина от него отказалась".