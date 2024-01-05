Буданов об отсутствии "азовцев" среди освобожденных 3 января: Россия играет на этой теме

Комментируя как вопрос "азовцев", так и длительную паузу в обменах пленными, Буданов напомнил об открытой войне – "никто никому ничего не должен"

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что это болезненный вопрос для украинцев, и надеясь на дестабилизацию. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя то, что в рамках обмена пленными 3 января не было освобождено ни одного пленного "азовца".

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"Россия ведет свою привычную игру. Она пытается разыграть карту социально сложных в их понимании слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азова". Потому что натянут очень сильно этот вопрос в обществе и воспринимается очень болезненно. Они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по дестабилизации нашей страны", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что даже командиры "Азова" были возвращены в Украину, хотя все считали это нереальным. Заверил, что "со временем будут вытянуты все".

Комментируя как вопрос "азовцев", так и длительную паузу в обменах пленными, Буданов напомнил, что Украина находится в состоянии открытой войны с РФ.

"Никто нам ничего не должен – ни они нам, ни мы им. Удается – мы это делаем. Это титанические усилия. Для решения этих проблем прилагаются все имеющиеся у нас возможности, абсолютно все. Так же мы не пренебрегаем помощью иностранных коллег", – сказал он.

3 января состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года.

В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Из плена удалось освободить в том числе и защитников Азовстали, однако "азовцев" среди них не было.

РФ пыталась дезинформировать, что якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира с Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

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