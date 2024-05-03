Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можна провести до завершення війни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що обмін полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" можна провести до завершення війни. Таку думку він висловив під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.

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"Бажано обміняти всіх на всіх. Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що обмін "всіх на всіх" можливий.

"Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість спробувати це зробити раніше", – сказав український лідер.

Президент зазначив, що практичним майданчиком тут стане саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Одним з питань, яке буде там розглядатися, стане гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії.

Також, за словами Зеленського, на саміті будуть розглядатися питання енергетичної та ядерної безпеки й вільного судноплавства. Український лідер наголосив, що якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримають ці питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх за посередництва інших держав з російською стороною.

8 лютого відбувся 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.

16 березня Лубінець заявив, що Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні.

29 квітня Зеленський провів засідання Ставки, на ньому була доповідь щодо перемовин з Росією про звільнення українських полонених.

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