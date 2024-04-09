Лубінець: Росія відмовилася від пропозиції України щодо обміну полонених католиків та мусульман

Омбудсман зазначив, що Україна пропонувала формулу обміну один до чотирьох

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook Дмитро Лубінець)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія відмовилась від української ініціативи щодо обміну полонених католиків та мусульман. Про це повідомила пресслужба омбудсмана.

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Зазначається, що 10 квітня мусульмани відзначатимуть закінчення посту – Ораза-Байрам, а перед цим, 31 березня, у католиків був Великдень. Тому Україна запропонувала російській стороні провести обмін полоненими, які сповідують іслам та є католиками.

За словами омбудсмана, запропонована формула обміну – один до чотирьох, де Росія повернула би більшу кількість полонених, ніж Україна.

В українському списку на обмін були один католик та 146 мусульман, але РФ проігнорувала його, розповів Лубінець.

"Як бачимо, навіть послання папи римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою "всіх на всіх", ні за інших умов", – сказав омбудсман.

Він зазначив, що попри "таку нерозумну поведінку російської сторони", Україна готова здійснити обмін за формулою "всіх на всіх" з нагоди православного Великодня.

"Тож таку пропозицію й відправили російській стороні. Я також до неї долучаюся і, зі свого боку, додатково звернуся до уповноваженої з прав людини у РФ Т. Москалькової", – додав Лубінець.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Це був 50-й обмін військовополоненими.

8 лютого відбувся вже 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.

16 березня Лубінець заявив, що Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні.

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