Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні – омбудсмен
Росія використовує тему обмінів полоненими проти України, зокрема для підриву ситуації усередині країни. Про це заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.
Він наголосив, що російські військові використовують тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. За словами омбудсмена, ворог почав масово телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що РФ нібито готова повернути військового, а Україна не хоче забирати.
"Проте ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси", – наголосив Лубінець.
Також за даними уповноваженого, російські загарбники спонукають родичів військовополонених виходити на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить "проводити" обміни.
- 31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Це був 50-й обмін – він став завершенням обміну, який мав відбутися 24 січня 2024 року, але був зірваний на тлі падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ.
- 8 лютого відбувся вже 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.
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