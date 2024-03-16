Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні – омбудсмен

Лубінець заявив, що ворог почав телефонувати родичам полонених та повідомляти, що РФ нібито готова повернути військового, а Україна не хоче забирати

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Росія використовує тему обмінів полоненими проти України, зокрема для підриву ситуації усередині країни. Про це заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він наголосив, що російські військові використовують тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. За словами омбудсмена, ворог почав масово телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що РФ нібито готова повернути військового, а Україна не хоче забирати.

"Проте ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси", – наголосив Лубінець.

Також за даними уповноваженого, російські загарбники спонукають родичів військовополонених виходити на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить "проводити" обміни.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Це був 50-й обмін – він став завершенням обміну, який мав відбутися 24 січня 2024 року, але був зірваний на тлі падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

8 лютого відбувся вже 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.

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