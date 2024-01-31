Україна повернула з полону 207 людей. Зеленський показав фото — є захисники Маріуполя

Обмін полоненими (Фото: ОП)

У межах чергового обміну з Росією Україна повернула з полону окупантів 207 військовослужбовців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за обмін начальнику розвідки Кирилу Буданову, голові Служби безпеки України Василю Малюку, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, секретарю координаційного штабу Дмитру Усову та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

"Повертаємо, незважаючи ні на що. Пам'ятаємо про кожного і кожну у полоні. Воїни та цивільні", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна має повернути всіх полонених та працює над цим.

Єрмак уточнив, що повернулися воїни Збройних Сил України, Нацгвардії, прикордонники – рядові, сержанти та офіцери.

Серед них багато захисників Маріуполя та "Азовсталі", острова Зміїний, Донецького, Запорізького, Харківського, Луганського, Херсонського та Сумського напрямків.

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

Тоді ж Росія намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

10 січня Коордштаб оголосив про запуск проєкту "Хочу найти" для розшуку зниклих безвісти російських загарбників. Мета – спонукати РФ до збільшення кількості обмінів військовополоненими та тілами загиблих.

Уповноважений ВР з прав людини Лубінець вважає, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною та РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

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