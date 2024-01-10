Відкрився проєкт "Хочу знайти" для родичів окупантів, щоб спонукати РФ до обмінів

Проєкти "Хочу знайти" та "Дорожня карта" створили для родичів військових РФ, що перебувають у полоні або загинули

Російські окупанти (Ілюстративне фото: EPA)

Україна запустила проєкт "Хочу знайти" для розшуку зниклих безвісти російських загарбників. Мета – спонукати РФ до збільшення кількості обмінів військовополоненими та тілами загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Проєкт дасть змогу "звичайним росіянам" через Telegram-бот отримувати інформацію про своїх родичів, котрі зникли безвісти на території України, пояснюють у відомстві.

"Оскільки сьогодні влада Росії всіма силами приховує реальну кількість загиблих та полонених в армії РФ, багато своїх втрат вони записують в категорію зниклих безвісти", – зауважують у повідомленні.

Представник Головного управління розвідки та Координаційного штабу Андрій Юсов зазначив, що Україна як правова держава готова надавати офіційну інформацію про перебування військовослужбовців країни-агресорки в українському полоні та серед загиблих.

"Україна неодноразово наголошувала, що готова віддавати російських окупантів, але для цього росіяни мають повернути українців", – додав він.

У Координаційному штабі зазначають, що сотні тисяч загиблих, зниклих безвісти та полонених окупантів мають родини, тому, надаючи їм інформацію, Україна сприятиме "посиленню суспільного тиску росіян на їхню владу".

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Також була анонсована співпраця "Хочу знайти" з громадським рухом пошуку та повернення додому загарбників "Наш вихід", який презентував для росіян "дорожню карту" пошуку родичів, які зникли під час бойових дій.

Співзасновниця руху "Наш вихід" Ірина Криніна зазначила, що влада РФ не надає жодної інформації ані Україні щодо її військовослужбовців, ані росіянам щодо їхніх зниклих безвісти.

Натомість рух підготував алгоритм дій для пошуку рідних та документи до влади РФ для отримання статусу військовополоненого або загиблого, аби спонукати родичів полонених та загиблих окупантів до тиску на російських посадовців щодо проведення обмінів військовополоненими та тілами загиблих військових.

"Дорожня карта допоможе росіянам не боятися і почати діяти", – резюмувала Криніна.

Цей проєкт уже почав отримувати перші заявки з Росії, зауважили у Коордштабі.

У листопаді "Хочу жити" повідомив, що через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкриють новий табір для утримання військовополонених.

3 січня відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року.

У межах обмінів військовополоненими до Росії здебільшого повертаються колишні ув’язнені, тому що РФ насамперед кидає саме їх у лобові атаки – і саме за цих умов окупанти переважно й потрапляють у полон, повідомили в Координаційному штабі.

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