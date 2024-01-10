Открылся проект "Хочу найти" для родственников оккупантов, чтобы побуждать РФ к обменам

Проекти "Хочу найти" та "Дорожня карта" створили для родичів військових РФ, що перебувають у полоні або загинули

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Украина запустила проект "Хочу найти" для розыска пропавших без вести российских захватчиков. Цель – побуждать РФ к увеличению количества обменов военнопленными и телами погибших. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Проект позволит "обычным россиянам" через Telegram-бот получать информацию о своих родственниках, пропавших без вести на территории Украины, объясняют в ведомстве.

"Поскольку сегодня власти России всеми силами скрывают реальное количество погибших и пленных в армии РФ, многие свои потери они записают в категорию пропавших без вести", – отмечают в сообщении.

Представитель Главного управления разведки и Координационного штаба Андрей Юсов отметил, что Украина, как правовое государство, готова предоставлять официальную информацию о пребывании военнослужащих страны-агрессора в украинском плену и среди погибших.

"Украина неоднократно отмечала, что готова отдавать российских оккупантов, но для этого россияне должны вернуть украинцев", – добавил он.

В Координационном штабе отмечают, что у сотни тысяч погибших, пропавших без вести и пленных оккупантов есть семьи, поэтому, предоставляя им информацию, Украина будет способствовать "усилению общественного давления россиян на их власть".

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Также было анонсировано сотрудничество "Хочу найти" с общественным движением поиска и возвращения домой захватчиков "Наш выход", презентовавшего для россиян "дорожную карту" поиска родственников, пропавших во время боевых действий.

Соучредитель движения "Наш выход" Ирина Кринина отметила, что власти РФ не предоставляют никакой информации ни Украине о ее военнослужащих, ни россиянам по поводу их пропавших без вести.

Вместо этого движение подготовило алгоритм действий по поиску родных и документы к властям РФ для получения статуса военнопленного или погибшего, чтобы побудить родственников пленных и погибших оккупантов к давлению на российских чиновников относительно обмена военнопленными и телами погибших военных.

"Дорожная карта поможет россиянам не бояться и начать действовать", – резюмировала Кринина.

Этот проект уже начал получать первые заявки из России, отметили в Коордштабе.

В ноябре "Хочу жить" сообщил, что из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине откроют новый лагерь для содержания военнопленных.

3 января состоялся 49-й с начала великой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен и состоялся впервые с августа 2023 года.

В рамках обменов военнопленными в Россию в основном возвращаются бывшие заключенные, потому что РФ в первую очередь бросает именно их в лобовые атаки – и именно в этих условиях оккупанты преимущественно и попадают в плен, сообщили в Координационном штабе.

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