Під час обміну полоненими Росія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів – Коордштаб

В Україні в таборах, де утримуються військовополонені, зараз чимало окупантів з підрозділів Шторм-Z і різних російських ПВК, повідомили у Коордштабі

Ілюстративне фото - ОП

У межах обмінів військовополоненими до Росії здебільшого повертаються колишні ув’язнені, тому що РФ насамперед кидає саме їх у лобові атаки – і саме за цих умов окупанти переважно й потрапляють в полон. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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"Більшість тих російських військовослужбовців, які потрапляють у полон, – це ті, хто воює на передньому краї. Росія, як ми знаємо, кидає туди дуже багато колишніх в’язнів, які підписали контракти з Міністерством оборони [РФ]", – сказав він.

Яценко наголосив, що в українських таборах для військовополонених перебувають "досить багато" окупантів з підрозділів Шторм-Z і різних так званих приватних військових компаній.

"Логічно, що більшість тих, кого ми віддаємо, – це колишній російські в’язні", – сказав він.

Коментуючи те, що в межах обміну 3 січня РФ не повернула Україні жодного "азовця", Яценко сказав: "Не втрачаймо надію. Обміни – це процес, який має йти один за одним, як він йшов на початку минулого року. Давайте все-таки розуміти, що ми за один раз не зможемо визволити всіх".

3 січня відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року.

У процедурі допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

З полону вдалося звільнити зокрема і захисників Азовсталі, проте "азовців" серед них не було.

РФ намагалась дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

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