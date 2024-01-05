При обмене пленными Россия в основном получает своих бывших заключенных – Коордштаб

В Украине в лагерях, где содержатся военнопленные, сейчас немало оккупантов из подразделений Шторм-Z и разных российских ЧВК

Иллюстративное фото - ОП

В рамках обменов военнопленными в Россию в основном возвращаются бывшие заключенные, потому что РФ в первую очередь бросает именно их в лобовые атаки – и именно в этих условиях оккупанты преимущественно и попадают в плен. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

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"Большинство тех российских военнослужащих, которые попадают в плен, – это те, кто воюет на переднем крае. Россия, как мы знаем, бросает туда очень много бывших заключенных, подписавших контракты с Министерством обороны [РФ]", – сказал он.

Яценко подчеркнул, что в украинских лагерях для военнопленных находится "достаточно много" оккупантов из подразделений Шторм-Z и различных так называемых частных военных компаний.

"Логично, что большинство тех, кого мы отдаем, – это бывшие российские заключенные", – сказал он.

Комментируя то, что в рамках обмена 3 января РФ не вернула Украине ни одного "азовца", Яценко сказал: "Давайте не терять надежду. Обмены – это процесс, который должен идти один за другим, как он шел в начале прошлого года. Давайте все-таки понимать, что мы за один раз не сможем освободить всех".

3 января состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он состоялся впервые с августа 2023 года.

В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Из плена удалось освободить в том числе защитников Азовстали, однако "азовцев" среди них не было.

РФ пыталась дезинформировать, якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира с Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

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