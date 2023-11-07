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Проєкт "Хочу жити": Україна відкриває новий табір для російських військовополонених

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 16:44
Проєкт
Ілюстративне фото: https://t.me/hochu_zhyt

Через велику кількість російських військовополонених, найближчим часом в Україні відкриють новий табір для утримання військовополонених. Про це повідомили в Telegram-каналі проєкту "Хочу жити".

Повідомляється, що умови в новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права, так само як і в таборі "Захід-1".

Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом представників Міжнародного комітету Червоного хреста, пише проєкт.

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Утримання військовополонених відбувається виключно у спеціально відведених для цього місцях, які розташовані у глибокому тилу, адже це передбачено Женевськими конвенціями, йдеться у повідомленні.

Водночас проєкт зазначає, що російська сторона утримує українських військових у звичайних в'язницях і виправних колоніях разом з ув'язненими, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого.

  • За даними ГУР, після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість російських військових, які хочуть здатися у полон у межах проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.
  • 17 жовтня речник проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко повідомив, що на стадії завершення вже понад 1000 операцій щодо добровільної здачі в полон російських окупантів.
Уляна Кричковська
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