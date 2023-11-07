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Проект "Хочу жить": Украина открывает новый лагерь для российских военнопленных

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 16:44
Проект
Иллюстративное фото: https://t.me/hochu_zhyt

Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине откроют новый лагерь для содержания военнопленных. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

Сообщается, что условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права, равно как и в лагере "Запад-1".

Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного креста, пишет проект.

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Содержание военнопленных происходит исключительно в специально отведенных для этого местах, расположенных в глубоком тылу, ведь это предусмотрено Женевскими конвенциями, идет речь в сообщении.

В то же время, отмечает проект, российская сторона содержит украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, не уважая и фактически не признавая их статус военнопленного.

  • По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество российских военных, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.
  • 17 октября спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко сообщил, что на стадии завершения уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.
Ульяна Кричковская
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