Україна має полонених, в обміні яких зацікавлена Росія. Згадаймо, як було з Медведчуком – ГУР
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону, що у питанні обміну військовополоненими є "суттєві зрушення", і Україна має осіб, в обміні яких зацікавлена Росія.
"Останніх пів року було дуже складно, переговорний процес не зупинявся і саме тому, у тому числі завдяки останньому обміну, можна сказати, що є суттєві зрушення, які дозволять надалі прискорювати подібні речі, але це залежить від двох сторін. І, звичайно, позиція держави-агресора тут має значення", – сказав він.
За словами Юсова, Росія блокує переговори по обміну військовополоненими на початкових етапах або на "етапі мотивації".
Коли, наприклад, Україна хоче повернути своїх людей, їй доводиться вигадувати нові способи. У цьому кейсі він загадав обмін ексглави забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.
"Україна ще має полонених, в обміні яких зацікавлена Росія", – констатував представник ГУР.
- 3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року.
- У процедурі допомогли Об'єднані Арабські Емірати.
- З полону вдалося звільнити, зокрема, й захисників Азовсталі, проте "азовців" серед них не було.
- РФ намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.
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