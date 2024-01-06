Україна має полонених, в обміні яких зацікавлена Росія. Згадаймо, як було з Медведчуком – ГУР

Фото: Коордштаб

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону, що у питанні обміну військовополоненими є "суттєві зрушення", і Україна має осіб, в обміні яких зацікавлена Росія.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Останніх пів року було дуже складно, переговорний процес не зупинявся і саме тому, у тому числі завдяки останньому обміну, можна сказати, що є суттєві зрушення, які дозволять надалі прискорювати подібні речі, але це залежить від двох сторін. І, звичайно, позиція держави-агресора тут має значення", – сказав він.

За словами Юсова, Росія блокує переговори по обміну військовополоненими на початкових етапах або на "етапі мотивації".

Коли, наприклад, Україна хоче повернути своїх людей, їй доводиться вигадувати нові способи. У цьому кейсі він загадав обмін ексглави забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"Україна ще має полонених, в обміні яких зацікавлена Росія", – констатував представник ГУР.

ДОВІДКА 29 вересня 2022 року відбувся великий 29 вересня 2022 року відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула 215 військовослужбовців, 108 із яких – бійці полку "Азов". Серед них були п'ятеро командирів захисників Азовсталі Денис "Редіс" Прокопенко, Дмитро "Волина" Волинець, Святослав "Калина" Пономар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Росії віддали 55 полонених, які, за словами голови ОП Андрія Єрмака, "не мають жодного інтересу" для України. Серед них — Медведчук.

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року.

У процедурі допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

З полону вдалося звільнити, зокрема, й захисників Азовсталі, проте "азовців" серед них не було.

РФ намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

Читайте також: Буданов про жодного "азовця" серед звільнених 3 січня: Росія грає на цій тематиці