У Украины есть пленные, обмен на которых заинтересует РФ. Так было с Медведчуком – ГУР
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, что в вопросе обмена военнопленными есть "существенные сдвиги", и у Украины есть лица, в обмене которых заинтересована Россия.
"Последние полгода было очень сложно, переговорный процесс не останавливался и именно поэтому, в том числе благодаря последнему обмену, можно сказать, что есть существенные сдвиги, которые позволят в дальнейшем ускорять подобные вещи, но это зависит от двух сторон. И, конечно, позиция государства-агрессора здесь имеет значение", – сказал он.
По словам Юсова, Россия блокирует переговоры по обмену военнопленными на начальных этапах или "этапе мотивации".
Когда, например, Украина хочет вернуть своих людей, ей приходится придумывать новые способы. В этом кейсе он приказал обмен экс-главы запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука.
"У Украины еще есть пленные, в обмене которых заинтересована Россия", – констатировал представитель ГУР.
- 3 января 2024 года состоялся 49-й с начала великой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен и состоялся впервые с августа 2023 года.
- В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты.
- Из плена удалось освободить, в частности, и защитников Азовстали, однако "азовцев" среди них не было.
- РФ пыталась дезинформировать, якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.
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