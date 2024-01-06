У Украины есть пленные, обмен на которых заинтересует РФ. Так было с Медведчуком – ГУР

Фото: Коордштаб

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, что в вопросе обмена военнопленными есть "существенные сдвиги", и у Украины есть лица, в обмене которых заинтересована Россия.

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"Последние полгода было очень сложно, переговорный процесс не останавливался и именно поэтому, в том числе благодаря последнему обмену, можно сказать, что есть существенные сдвиги, которые позволят в дальнейшем ускорять подобные вещи, но это зависит от двух сторон. И, конечно, позиция государства-агрессора здесь имеет значение", – сказал он.

По словам Юсова, Россия блокирует переговоры по обмену военнопленными на начальных этапах или "этапе мотивации".

Когда, например, Украина хочет вернуть своих людей, ей приходится придумывать новые способы. В этом кейсе он приказал обмен экс-главы запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"У Украины еще есть пленные, в обмене которых заинтересована Россия", – констатировал представитель ГУР.

СПРАВКА 29 сентября 2022 года произошел большой 29 сентября 2022 года произошел большой обмен пленными. Украина вернула 215 военнослужащих, 108 из которых – бойцы полка "Азов". Среди них были пять командиров защитников Азовстали Денис "Редис" Прокопенко, Дмитрий "Волына" Волынец, Святослав "Калина" Пономарь, Денис Шлега, Олег Хоменко. России отдали 55 пленных, которые, по словам главы ОП Андрея Ермака, "не представляют никакого интереса" для Украины. Среди них – Медведчук.

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала великой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен и состоялся впервые с августа 2023 года.

В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Из плена удалось освободить, в частности, и защитников Азовстали, однако "азовцев" среди них не было.

РФ пыталась дезинформировать, якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

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