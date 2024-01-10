Омбудсмен не вірить у можливість обміняти зараз полонених "всіх на всіх": Росія не хоче

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook Дмитро Лубінець)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"Чи вірю я в обмін всіх на всіх? Станом на зараз – ні, не вірю. Саме через позицію РФ. На мій погляд, ми запропонували такі умови для росіян, які б точно привели до обміну всіх на всіх, якби вони дійсно думали про повернення своїх людей. Ось цей лозунг "своих не бросаем" – інколи я думаю, що для росіян це просто якийсь пропагандистський ролик", – сказав він.

Омбудсмен не виключив, що в майбутньому такий обмін буде можливим, "але точно не зараз".

Лубінець зазначив, що станом на сьогодні від не бачить з боку РФ насамперед бажання повернути всіх своїх полонених.

Водночас, за його словами, Росія в один день може домовитись про обмін, а наступного дня розірвати ці домовленості, не надаючи жодних пояснень і "навіть не намагаючись пояснювати, чому вони це роблять або не роблять".

3 січня відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

РФ намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

10 січня Коордштаб оголосив про запуск проєкту "Хочу найти" для розшуку зниклих безвісти російських загарбників. Мета – спонукати РФ до збільшення кількості обмінів військовополоненими та тілами загиблих.

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