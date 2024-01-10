Омбудсмен не верит в возможность обменять сейчас пленных "всех на всех": Россия не хочет

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook Дмитрий Лубинец)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, так как государство-агрессор не заинтересовано в этом. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Верю ли я в обмен всех на всех? По состоянию на сейчас – нет, не верю. Именно из-за позиции РФ. На мой взгляд, мы предложили такие условия для россиян, которые точно привели бы к обмену всех на всех, если бы они действительно думали о возвращении своих людей. Вот этот лозунг "своих не бросаем" – иногда я думаю, что для россиян это просто какой-то пропагандистский ролик", – сказал он.

Омбудсмен не исключил, что в будущем такой обмен будет возможен, "но точно не сейчас".

Лубинец отметил, что по состоянию на сегодняшний день не видит со стороны РФ прежде всего желания вернуть всех своих пленных.

При этом, по его словам, Россия в один день может договориться об обмене, а на следующий день разорвать эти договоренности, не давая никаких объяснений и "даже не пытаясь объяснять, почему они это делают или не делают".

3 января состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он состоялся впервые с августа 2023 года.

РФ пыталась дезинформировать, якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира с Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

10 января Коордштаб объявил о запуске проекта "Хочу найти" для розыска пропавших без вести российских захватчиков. Цель – побуждать РФ к увеличению количества обменов военнопленными и телами погибших.

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