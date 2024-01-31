Украина вернула из плена 207 человек. Зеленский показал фото — есть защитники Мариуполя

Украина вернула из российского плена 207 военных и гражданских 31 января

Обмен пленными (Фото: ОП)

В рамках очередного обмена с Россией Украина вернула из плена оккупантов 207 военнослужащих и гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил за обмен начальника разведки Кирилла Буданова, главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, секретаря координационного штаба Дмитрия Усова и главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина должна вернуть всех пленных и работает над этим.

Ермак уточнил, что вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, пограничники — рядовые, сержанты и офицеры.

Среди них много защитников Мариуполя и "Азовстали", острова Змеиный, Донецкого, Запорожского, Харьковского, Луганского, Херсонского и Сумского направлений.

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года.

Тогда же Россия пыталась дезинформировать, что якобы в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

10 января Коордштаб объявил о запуске проекта "Хочу найти" для розыска пропавших без вести российских захватчиков. Цель – побуждать РФ к увеличению количества обменов военнопленными и телами погибших.

Уполномоченный ВР по правам человека Лубинец считает, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, так как государство-агрессор не заинтересовано в этом.

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