Україна повернула з полону РФ ще 100 воїнів. Більшість – оборонці Азовсталі: фото

Фото: Telegram Зеленського

Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону – відбувся вже 51-й обмін військовополоненими. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо", – написав Зеленський.

У Коордштабі уточнили, що це 49 воїнів НГУ, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятовані воїни захищали Маріуполь, 82 із них – оборонці Азовсталі. Решта – виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

В Коордштабі наголосили, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 українських військових.

Фото – Telegram Зеленського

Фото – Telegram Зеленського

Фото – Telegram Зеленського

Фото – Telegram Зеленського