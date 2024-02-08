Україна повернула з полону РФ ще 100 воїнів. Більшість – оборонці Азовсталі: фото
Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону – відбувся вже 51-й обмін військовополоненими. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо", – написав Зеленський.
У Коордштабі уточнили, що це 49 воїнів НГУ, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятовані воїни захищали Маріуполь, 82 із них – оборонці Азовсталі. Решта – виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.
В Коордштабі наголосили, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
Загалом з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 українських військових.
- 31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Це був 50-й обмін – він став завершенням обміну, який мав відбутися 24 січня 2024 року, але був зірваний на тлі падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ.
- На борту літака, як заявляє РФ, нібито були українські військовополонені. В Україні скептично ставляться до цього твердження РФ і наголошують, що держава-терорист чомусь відмовляється повертати тіла нібито загиблих полонених.