Іл-76. Україна просила про повернення тіл нібито загиблих полонених. РФ на це не йде – ГУР

Представник воєнної розвідки наголосив, що тому і потрібне міжнародне розслідування – з'ясувати, що і кого насправді перевозив літак

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте країна-агресор поки що не реагує на ці запити. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він назвав це питання "надзвичайно складним і драматичним". Наголосив, що масштабний обмін військовополоненими, що відбувся 31 січня, став "майже завершенням" зірваної операції в день падіння Іл-76. В рамках вчорашнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня – за винятком 65 осіб зі списку тих, хто нібито був на борту літака.

Юсов наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався – вони досі вважаються військовополоненими.

"Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині – чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу", – сказав представник ГУР.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день дійсно мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

В ГУР припускають, що літак міг перевозити і зброю, і людей, а полонених росіяни могли використовувати як "живий щит".

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

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