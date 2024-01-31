Зеленський: Це 50-й обмін за час великої війни. Загалом повернули 3035 українців

Сьогодні Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 людей, серед яких 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росії вже відбулося 50 обмінів, під час яких звільнили 3035 українців. Він також наголосив, що сьогодні під час обміну військовополоненими, Україна звільнила 207 людей, серед яких 27 офіцерів.

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Зеленський зазначив, що 31 січня відбувся вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом Україні вдалося повернути з полону 3035 людей.

"Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя", – наголосив глава держави.

Він розповів, що серед звільнених – військові Збройних Сил України, Національної гвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції.

"207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі", – підсумував він.

Глава держави подякував за обмін начальнику розвідки Кирилу Буданову, голові Служби безпеки України Василю Малюку, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, секретарю координаційного штабу Дмитру Усову та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Обмін полоненими (Фото: ОП)

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

Тоді ж Росія намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

30 січня представник ГУР Юсов заявив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.

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