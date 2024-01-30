Про передання тіл військових ЗСУ, які нібито були на Іл-76, з боку Росії поки не йдеться – ГУР

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у коментарі Суспільному, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.

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"Що там були наші полонені — це заява Росії й поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передання тіл з того боку. Однак з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", – сказав він.

Розвідка припускає, що літак міг перевозити і зброю, і людей. Полонених росіяни могли використовувати як "живий щит". Водночас реакція Москви та обставини катастрофи були провокативними: вона не повідомляла, що буде перевозити полонених літаком, а над Бєлгородом не було оголошено режим тиші.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси, і люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямку триває", – сказав Юсов.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.

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