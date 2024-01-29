Путін заявив, нібито Іл-76 не могли збити свої. ГУР: Неодноразово був "дружній вогонь"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито російська протиповітряна оборона не могла збити літак окупантів Іл-76 під Бєлгородом, оскільки на бортах РФ є система "свій-чужий". Утім, "дружній вогонь" росіян по власних літаках неодноразово фіксувався, а система "свій-чужий" спрацьовує не завжди. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він, як завжди, лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і РФ і окупованих територій, поруч із лінією фронту", – заявив він.
Юсов також зауважив, що система "свій-чужий" не завжди спрацьовує, а у випадку роботи розрахунків переносних комплексів, котрими насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом.
Представник ГУР зазначив, що слова російського диктатора є "швидше виправданням".
Українські захисники вже підтверджували випадки "дружнього вогню" ППО окупантів по своїх же літаках: зокрема, 17 грудня 2023 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти помилково збили власний Су-25, пілот загинув.
Про подібні випадки періодично заявляють самі російські Z-пропагандисти.
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- 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.
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