Путін заявив, нібито Іл-76 не могли збити свої. ГУР: Неодноразово був "дружній вогонь"

Представник воєнної розвідки зауважив, що система "свій-чужий" не завжди спрацьовує, а у випадку роботи переносних комплексів це взагалі не є аргументом

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито російська протиповітряна оборона не могла збити літак окупантів Іл-76 під Бєлгородом, оскільки на бортах РФ є система "свій-чужий". Утім, "дружній вогонь" росіян по власних літаках неодноразово фіксувався, а система "свій-чужий" спрацьовує не завжди. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він, як завжди, лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і РФ і окупованих територій, поруч із лінією фронту", – заявив він.

Юсов також зауважив, що система "свій-чужий" не завжди спрацьовує, а у випадку роботи розрахунків переносних комплексів, котрими насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом.

Представник ГУР зазначив, що слова російського диктатора є "швидше виправданням".

Українські захисники вже підтверджували випадки "дружнього вогню" ППО окупантів по своїх же літаках: зокрема, 17 грудня 2023 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти помилково збили власний Су-25, пілот загинув.

Про подібні випадки періодично заявляють самі російські Z-пропагандисти.

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