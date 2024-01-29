Путин заявил, якобы Ил-76 не могли сбить свои. ГУР: Неоднократно был "дружественный огонь"

Представитель военной разведки отметил, что система "свой-чужой" не всегда срабатывает, а в случае работы переносных комплексов это вообще не аргумент

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы российская противовоздушная оборона не могла сбить самолет оккупантов Ил-76 под Белгородом, поскольку на бортах РФ есть система "свой-чужой". Впрочем, "дружеский огонь" россиян по собственным самолетам неоднократно фиксировался, а система "свой-чужой" срабатывает не всегда. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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"Что касается слов человека, похожего на Путина в данной ситуации, он, как всегда, лукавит. Во-первых, неоднократно фиксировались "дружеский огонь" и сбивание российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и РФ, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта", – заявил он.

Юсов также отметил, что система "свой-чужой" не всегда срабатывает, а в случае работы расчетов переносных комплексов, которыми насыщен Белгород, это вообще не аргумент.

Представитель ГУР отметил, что слова российского диктатора являются "скорее оправданием".

Украинские защитники уже подтверждали случаи "дружественного огня" ПВО оккупантов по своим же самолетам: в частности, 17 декабря 2023 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ошибочно сбили собственный Су-25, пилот погиб.

О подобных случаях периодически заявляют сами российские Z-пропагандисты.

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24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

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