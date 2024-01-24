Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з падінням на території РФ літака окупантів Іл-76, на борту якого, як стверджує країна-агресорка, нібито могли бути українські військовополонені. У вечірньому відеозверненні він заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

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Він зазначив, що викликав міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та главу Служби безпеки України Василя Малюка – вони доповіли щодо ситуації з літаком Іл-76 і запланованим обміном полоненими.

"Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти – настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, поза нашим контролем", – зазначив Зеленський.

Він розповів, що заслухав Залужного і Генштаб щодо застосування українських Повітряних сил. ГУР зараз займається з’ясуванням долі усіх полонених, а СБУ розслідує всі обставини.

Президент також дав доручення міністру закордонних справ Дмитру Кулебі поінформувати партнерів щодо наявних даних у України.

"Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", – заявив Зеленський.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

В ГУР заявили, що не мають достовірної інформації щодо того, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що дійсно був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

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