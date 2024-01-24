Ил-76. Зеленский вызвал Умерова, Залужного и других. Хочет международного расследования
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с падением на территории РФ самолета оккупантов Ил-76, на борту которого, как утверждает страна-агрессор, якобы могли быть украинские военнопленные. В вечернем видеообращении он заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.
Он отметил, что вызвал министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка – они доложили о ситуации с самолетом Ил-76 и запланированным обменом пленными.
"Очевидно, что россияне играют с жизнью украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Нужно установить все четкие факты – настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории вне нашего контроля", – отметил Зеленский.
Он рассказал, что заслушал Залужного и Генштаб по поводу применения украинских Воздушных сил. ГУР сейчас занимается выяснением судьбы всех пленных, а СБУ расследует все обстоятельства.
Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных.
"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", – заявил Зеленский.
- 24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.
- В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.
- В ГУР заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".
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