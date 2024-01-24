Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с падением на территории РФ самолета оккупантов Ил-76, на борту которого, как утверждает страна-агрессор, якобы могли быть украинские военнопленные. В вечернем видеообращении он заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

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Он отметил, что вызвал министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка – они доложили о ситуации с самолетом Ил-76 и запланированным обменом пленными.

"Очевидно, что россияне играют с жизнью украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Нужно установить все четкие факты – настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории вне нашего контроля", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что заслушал Залужного и Генштаб по поводу применения украинских Воздушных сил. ГУР сейчас занимается выяснением судьбы всех пленных, а СБУ расследует все обстоятельства.

Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных.

"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", – заявил Зеленский.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

В ГУР заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

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