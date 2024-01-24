ГУР не знає, хто перебував на борту російського Іл-76 і в якій кількості. Що ще відомо

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони заявила, що не має достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту транспортного літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області.

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У ГУР також підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Розвідка стверджує, що Україна виконала домовленості, російських військовополонених було "вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці". Безпеку ж українських військовополонених повинна була забезпечити Росія.

У відомстві наголосили, що Москва у минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів. Сьогодні ж таких повідомлень не було.

Це може свідчити про навмисні дії ворога, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених, припускають розвідники.

Там додали, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

"З огляду на це, може йтися про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", – резюмувало ГУР.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.

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