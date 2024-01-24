ГУР не знает, кто находился на борту Ил-76 и в каком количестве. Что еще известно

Ил-76 (Фото: росСМИ)

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны заявила, что не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту упавшего в Белгородской области транспортного самолета Ил-76.

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В ГУР также подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ, "который в итоге не состоялся".

Разведка утверждает, что Украина выполнила договоренности, российские военнопленные были "вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности". Безопасность же украинских военнопленных должна была обеспечить Россия.

В ведомстве подчеркнули, что Москва в прошлом предупреждала о необходимости безопасности воздушного пространства Белгорода во время обменов. Сегодня таких сообщений не было.

Это может свидетельствовать об умышленных действиях врага, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных, предполагают разведчики.

Там добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

"Исходя из этого, речь может идти о спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", – резюмировало ГУР.

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

Видео момента падения самолета можно посмотреть по ссылке.

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