Падіння Іл-76 під Бєлгородом. СБУ відкрила справу за статтею про воєнні злочини

Уламки Іл-76 (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Повітряно-космічних військ РФ Іл-76 у Бєлгородській області Росії. Про це повідомила пресслужба відомства у коментарі LIGA.net.

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Розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни, зазначили у спецслужбі.

За цією статтею розслідуються воєнні злочини, максимальне покарання за нею — довічне ув'язнення.

Наразі СБУ проводить комплекс заходів, щоб з'ясувати всі обставини падіння літака, зазначили правоохоронці.

Розслідування триває, підсумували в СБУ.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі в адміністрації президента США немає підтверджень інформації, що в російському Іл-76 перебували українські військовополонені.

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