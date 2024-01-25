Падение ИЛ-76 под Белгородом. СБУ открыло дело по статье о военных преступлениях
Артём Джерипа
Редактор новостей
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета Воздушно-космических войск РФ ИЛ-76 в Белгородской области России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в комментарии LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны, отметили в спецслужбе.
По этой статье расследуются военные преступления, максимальное наказание за ней – пожизненное заключение.
В настоящее время СБУ проводит комплекс мер, чтобы выяснить все обстоятельства падения самолета, отметили правоохранители.
Расследование продолжается, подытожили в СБУ.
Новость дополняется...