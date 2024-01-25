Командующий Воздушных сил об Ил-76: Россия пытается подорвать поддержку Украины в мире

Николай Олещук (Фото: ВСУ)

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту уничтоженного под Белгородом самолета Ил-76 24 января россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.

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По его словам, украинские военные будут уничтожать оккупантов в любых местах. Он отметил, что Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые города каждый день находятся под ударами ракет, бомб и дронов врага.

Олещук заявил, что ВС делают все возможное, чтобы бить по россиянам как в небе, так и на земле.

"Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены. У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", — заявил генерал.

Военачальник подчеркнул, что 24 января российская пропаганда массово распространяет фейки на внешнюю аудиторию и пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

"Цель очевидна – они хотят снизить международную поддержку нашего государства. Не выйдет. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", — резюмировал он.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с падением на территории РФ самолета оккупантов Ил-76. В вечернем видеообращении он заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

В ГУР заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

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