Командувач Повітряних сил про Іл-76: Росія намагається підірвати підтримку України у світі

Микола Олещук (Фото: ЗСУ)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту знищеного під Бєлгородом літака Іл-76 24 січня росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.

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За його словами, українські військові знищуватимуть окупантів у будь-яких місцях. Він зазначив, що Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові міста щодня перебувають під ударами ракет, бомб та дронів ворога.

Олещук заявив, що ПС роблять усе можливе, щоб бити росіян як у небі, так і на землі.

"Багато російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з'являється все більше інструментів і можливостей, щоб діставати ворога там, де він цього не очікує", – заявив генерал.

Воєначальник підкреслив, що 24 січня російська пропаганда масово поширює фейки на зовнішню аудиторію та намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

"Мета очевидна – вони хочуть знизити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде. Україна має право на захист та знищення засобів повітряного нападу агресора", – резюмував він.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію із падінням на території РФ літака окупантів Іл-76. У вечірньому відеозверненні він заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

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