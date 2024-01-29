ГУР про обміни полоненими: Робочі групи працюють, найближчим часом можуть бути результати
Робочі групи щодо обміну полоненими продовжують працювати та комунікувати, це дає воєнній розвідці підстави вважати, що результати будуть "найближчим часом". Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", – сказав він.
Юсов додав, що ситуація з падінням Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес – йдеться про категоричну позицію РФ: "Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках".
Представник ГУР зазначив, що Україна зацікавлена у тому, щоб з'ясувати оперативні обставини авіатрощі Іл-76 та паралельно продовжувати процес повернення додому українських захисників та захисниць, а також цивільних, котрі знаходяться "здебільшого у вкрай важких умовах".
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов висловив переконання, що, попри падіння Іл-76, найближчим часом все ж відбудеться нова операція з обміну. Він також наголосив, що РФ досі не показала "усіяні трупами поля", хоча мала б це зробити, щоб продовжувати максимально звинувачувати Україну в авіатрощі.
- 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.
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