ГУР про обміни полоненими: Робочі групи працюють, найближчим часом можуть бути результати

Андрій Юсов зазначив, що Україна зацікавлена у розслідуванні авіатрощі Іл-76 та паралельно продовжуватиме процес обміну полоненими

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Робочі групи щодо обміну полоненими продовжують працювати та комунікувати, це дає воєнній розвідці підстави вважати, що результати будуть "найближчим часом". Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", – сказав він.

Юсов додав, що ситуація з падінням Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес – йдеться про категоричну позицію РФ: "Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках".

Представник ГУР зазначив, що Україна зацікавлена у тому, щоб з'ясувати оперативні обставини авіатрощі Іл-76 та паралельно продовжувати процес повернення додому українських захисників та захисниць, а також цивільних, котрі знаходяться "здебільшого у вкрай важких умовах".

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов висловив переконання, що, попри падіння Іл-76, найближчим часом все ж відбудеться нова операція з обміну. Він також наголосив, що РФ досі не показала "усіяні трупами поля", хоча мала б це зробити, щоб продовжувати максимально звинувачувати Україну в авіатрощі.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.

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