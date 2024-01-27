"Немає трупів, нічого немає". Буданов: Жодна сторона не може відповісти, що сталося з Іл-76

"Якщо це сталося, як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і станом на зараз приховує і надалі трупи?" – запитав Буданов

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Після падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ досі не показала "усіяні трупами поля", хоча мала б це зробити, щоб продовжувати максимально звинувачувати Україну в авіатрощі. Про це в інтерв’ю на телемарафоні заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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"На жаль, треба констатувати, що те, що там сталося – до кінця не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла – у всьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції факторів. Перш за все – те, що вони не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали це показати, щоб максимально звинуватити Україну", – сказав Буданов.

Але, за його словами, "навіть цього немає", тому ситуація залишається незрозумілою.

"Якщо це сталося, як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і станом на зараз приховує і надалі трупи? Вона ж мала показати це на весь світ: "Дивіться, українці – вбивці!". Ну немає трупів, нічого немає", – заявив начальник ГУР.

Вчора секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов повідомив, що Росія після тривалої паузи все ж надала список військовополонених, які нібито були на борту – послалась на перелік, опублікований раніше пропагандистами. Україна підтвердила, що цих людей планували обміняти. Однак опитані родичі бійців зі згаданого списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, дійсно, мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

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