Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста – з'ясовує, чи сповіщала РФ про полонених на Іл-76
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі Радіо Свобода, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб дізнатися, чи сповіщала Росія комітет про перевезення військовополонених у літаку Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області.
Він пояснив, що Москва мала це зробити, оскільки така процедура вважається "юридично правильною". Водночас Лубінець сумнівається, що Червоний Хрест отримав від Росії відповідну звістку.
"Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99% переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції", – сказав омбудсмен.
Він додав, що Україна також досі не отримала офіційних списків українських військовополонених, які, як стверджує російська воєнна пропаганда, могли бути на борту літака.
"<...> Юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато незбіжностей і неточностей", – резюмував Лубінець.
- 24 січня 2024 року в Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, справді, мав відбутися обмін полоненими.
- Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито перебували на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.
- Президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
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