Омбудсмен обратился к Красному Кресту – выясняет, извещала ли РФ о пленных на Ил-76

Юридически Москва должна была известить МККК о том, что собирается перевозить военнопленных на Ил-76

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире Радио Свободы, что обратился в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать, извещала ли Россия комитет о перевозках военнопленных в самолете Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области.

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Он объяснил, что Москва должна это сделать, поскольку такая процедура считается "юридически правильной". В то же время, Лубинец сомневается, что Красный Крест получил от России соответствующее известие.

"Я потому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99% убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции", – сказал омбудсмен.

Он добавил, что Украина также не получила официальных списков украинских военнопленных, которые, как утверждает российская военная пропаганда, могли быть на борту самолета.

"<...> Юридически у нас никаких списков нет. Об анализе всех материалов, которые распространяет Российская Федерация, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей", – резюмировал Лубинец.

24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 якобы находившихся на борту военнопленных, однако там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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