Іл-76. Росія надала список військовополонених, які нібито були на борту – Коордштаб

Опитані родичі бійців зі згаданого списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних

Кирило Буданов (Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими)

Російська сторона після неодноразових звернень України з великою затримкою все ж надала список військовополонених, яких мали обміняти 24 січня і які нібито були на борту Іл-76. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

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Він зазначив, що РФ послалась на один зі списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських воїнів з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах обміну.

Водночас, як наголосив Усов, опитані родичі бійців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіакатастрофи, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

На зустрічі з рідними та близькими українських військовополонених також був присутній начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який вчергове наголосив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту Іл-76.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, досі викликає багато запитань", – зазначив Буданов.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, дійсно, мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Пропагандисти РФ опублікували список з 65 військовополонених, які нібито перебували на борту. У ГУР заявили, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

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