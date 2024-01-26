Ил-76. Россия предоставила список якобы находившихся на борту военнопленных – Коордштаб
Российская сторона после неоднократных обращений Украины с большой задержкой все же предоставила список военнопленных, которых должны были обменять 24 января и которые якобы находились на борту Ил-76. Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.
Он отметил, что РФ сослалась на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.
Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских воинов из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках обмена.
В то же время, как отметил Усов, опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места крушения, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.
На встрече с родными и близкими украинских военнопленных также присутствовал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, который в очередной раз отметил, что отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту Ил-76.
"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен, до сих пор вызывает много вопросов", – отметил Буданов.
- 24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.
- В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными, причем один из самых больших.
- Пропагандисты РФ опубликовали список из 65 якобы находившихся на борту военнопленных. В ГУР заявили, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.
- Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".
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