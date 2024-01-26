Ил-76. Россия предоставила список якобы находившихся на борту военнопленных – Коордштаб

Опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка не увидели на видео пропагандистов с фрагментами тел особых признаков, указывающих на их родных

Кирило Буданов (Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими)

Российская сторона после неоднократных обращений Украины с большой задержкой все же предоставила список военнопленных, которых должны были обменять 24 января и которые якобы находились на борту Ил-76. Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

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Он отметил, что РФ сослалась на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских воинов из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках обмена.

В то же время, как отметил Усов, опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места крушения, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.

На встрече с родными и близкими украинских военнопленных также присутствовал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, который в очередной раз отметил, что отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту Ил-76.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен, до сих пор вызывает много вопросов", – отметил Буданов.

24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными, причем один из самых больших.

Пропагандисты РФ опубликовали список из 65 якобы находившихся на борту военнопленных. В ГУР заявили, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

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