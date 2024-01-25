Іл-76. У Путіна згодні тільки на розслідування "злочину Києва". ГУР: Хамська заява

Пєсков, коментуючи заяву Зеленського про необхідність міжнародного розслідування, сказав, що "однозначно треба", але для перевірки "злочинних дій" Києва

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав "хамською" заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про те, що в рамках міжнародного розслідування падіння літака Іл-76 має перевірятись "злочин Києва". В ефірі телемарафону Юсов нагадав, що йдеться про російський військовий літак, який не повинен був залучатись до операції з обміну полоненими.

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Пєсков прокоментував російським пропагандистам заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.

"Якщо він має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму – воно однозначно потрібне", – сказав Пєсков.

Юсов зазначив, що Росія постійно цинічно маніпулює темою військовополонених і використовує її як предмет тиску на Україну і для дестабілізації ситуації в Україні.

"Цього разу ми знову спостерігаємо таку ситуацію. Для того, щоб пересвідчитись, що насправді сталося, враховуючи, з ким ми маємо справу, президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність проведення міжнародного розслідування, залучення міжнародних експертів-розслідувачів", – сказав Юсов.

Він наголосив, що Україна зі свого боку готова надати всю наявну інформацію і сприяти цьому розслідуванню, "чого, на жаль, поки не підтверджує Росія".

"Ми бачили цю хамську заяву Пєскова про те, що, мовляв, міжнародна комісія буде розслідувати тільки злочини України. Ну, даруйте, ми говоримо зараз про факт падіння російського військового літака, який за визначенням не мав перевозити українських військовополонених. Це військовий літак, який озброєний гарматою 23 мм, який перевозив ракети і БК, зокрема для стратегічної авіації, для комплексів С-300 і С-400, живу силу противника", – зазначив Юсов.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що цього дня, справді, мав відбутись обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито були на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані від пропагандистів – списки мають оприлюднювати офіційні структури РФ.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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